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Конфликт в Сирии 57 минут назад
Уходящий в отставку глава Пентагона подписал указ о выводе войск из Сирии
Уходящий со своего поста министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии.
Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN, сославшись на двух представителей Пентагона.
Офицеры рассказали, что документ расписывает график вывода войск из Сирии, но отказались сообщить конкретные оперативные детали приказа.
Отмечается, что 2600 джи-ай будут выведены из ближневосточной страны в течение месяца-полтора.
Данное решение принял президент США Дональд Трамп, 19 декабря заявив на весь мир, что террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии разгромлена и американским военным там больше него делать.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что победа над ИГ не означает прекращения существования международной коалиции.
В знак протеста против вывода американских солдат и офицеров из Сирии в отставку подал глава Пентагона Джеймс Мэттис, также этот шаг Трампа раскритиковали многие западные политики и союзники США по коалиции.
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