Силуанов: при новом главе Росстата должны поменяться и принципы работы

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) нуждается в реформировании и обновлении методов работы при новом руководстве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, расчет показателя динамики реальных доходов россиян является непрозрачным, а качество "ужасное". Вице-премьер подчеркнул, что при новом руководителе ведомства нужно обновить кадровый состав и принципы работы.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместо ушедшего по собственному желанию с поста главы Росстата 60-летнего Александра Суринова назначил руководителем службы 38-летнего Павла Малкова, трудившегося до этого в Минэкономразвития РФ.