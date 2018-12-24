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Пожар на шахте в Соликамске 47 минут назад
Пожар на шахте в Соликамске мог произойти из-за грубых нарушений правил безопасности
Грубые нарушения техники безопасности — одна из возможных причин трагедии на шахте в Соликамске, где жертвами пожара стали девять горняков. Официальная версия пока не озвучена: следователи восстанавливают хронологию событий в забое буквально поминутно. Однако уже известно о том, что к компании-подрядчику неоднократно возникали неудобные вопросы из-за халатной организации рабочего процесса. А проверку самого объекта, которая могла бы помочь в выявлении недочетов, недавно почему-то отложили на несколько месяцев. Как бы то ни было, сегодня в Прикамье траур.
- Нарушения были?
- Конечно были!
- А в чем заключались нарушения?
- Много факторов там, просто, много факторов. Я вот работаю, тоже с этим маленько связан. Это и с их стороны нарушения, и со стороны начальства нарушения.
На этом коротком мобильном видео мать и брат одного из погибших строителей. Первые минуты после опознания. Говорить на камеру не хотят — тяжело. Но то, что нарушения на шахте действительно были, анонимно подтверждают и в подрядной организации.
Этим утром перед главным офисом компании "Уралкалий" в Соликамске появились цветы, свечи и траурные таблички с именами погибших. Как рассказали в подрядной организации, которая занималась строительством шахты, двое рабочих в день аварии впервые спустились под землю.
По некоторым данным, которые еще предстоит проверить следствию, только у двух из девяти горняков при себе были индивидуальные комплекты "Спасатель", которые лишь ненадолго способны защищать от дыма. Остальные по каким-то причинам не взяли тяжелое оборудование под землю. В профсоюзе горняков уверены: причиной аварии стал человеческий фактор. Инспекции на строящейся шахте не проводились ни разу. Проверка Ростехнадзора должна была состояться еще в октябре, но из-за срыва сроков строительства ее перенесли на 2019 год.
"Это грубейшее нарушение правил безопасности при ведении подземных горных работ, которые не контролировали не только младшие ИТР, которых арестовали, но и старшие ИТР, и руководители, и Ростехнадзор, который обязан был проверять это дело", — говорит Александр Сергеев, председатель Независимого союза горняков России.
Нарушения правил безопасности сотрудников в подрядной организации из Башкирии, которая возводила ствол шахты, фиксировали неоднократно. За последние два года компанию "Управление строительством №30" проверяли пять раз и каждый раз находили нарушения. В том числе, недостаточное количество средств пожаротушения. В организации уже прошли обыски и выемка документов.
"Следствием продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательств. На данный момент в числе фигурантов уголовного дела четверо работников подрядной организации. Ход расследование этого уголовного дела поставлен председателем Следственного комитета России на личный контроль", — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ.
На месте трагедии по-прежнему работают следователи, они поминутно восстанавливают картину ЧП. К этой минуте известно, что пожар возник на глубине 362 метра, когда две бригады по 8 и 9 человек готовились к бетонным работам в стволе шахты. При работах — по одной из версий — в погоне за прибылью мог быть использован недорогой легковоспламеняющийся полимерный герметик.
Собственное расследование причин аварии начинает и комиссия Роструда. Формирование рабочей группы для проведения проверки обсуждалось на совещании у губернатора края. Еще одна важная задача — контроль за проведением всех необходимых выплат. Семьи погибших получат компенсацию от 6 до 7 миллионов рублей.
"Выплаты из различных источников: это и работодатели, это краевой бюджет, это и средства социального страхования в связи со смертью. Поэтому наша задача тоже в максимально короткие сроки обеспечить выплаты родственникам погибших", — рассказал Иван Шкловец, заместитель руководителя Роструда.
В Пермском крае сегодня отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.
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