Уголовника, сбежавшего из психбольницы, задержали в Новосибирской области

В Новосибирске полицейские вместе с бойцами Росгвардии задержали находящегося в розыске пациента психиатрической клиники, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, пациент, являющийся, "социально опасным", 17 декабря сбежал из клиники в Кировском районе Новосибирска и добрался до районного центра Куйбышев, что в 300 км от Новосибирска. Отмечается, что пациент задержан во вторник утром в одном из частных домов Куйбышева, где он прятался от полиции.

По информации пресс-службы ГУ МВД России, задержанный проходил принудительное лечение в психиатрической клинике. В медучреждение он был переведен из колонии, где отбывал очередной срок. Первый срок мужчина получил еще в 1983 году за убийство и почти всю сознательную жизнь провел в местах лишения свободы.

Он был осужден за различные преступления: убийства, покушение на убийство, а также за имущественные преступления.