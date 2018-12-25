С Хайнаня вывезены все туристы "Жемчужной реки"

Министерство транспорта и Министерство экономического развития РФ отчитались о благополучном окончании вывоза с острова Хайнань российских туристов, пострадавших от действий туроператора "Жемчужная река".

"С 8 по 21 декабря отечественными авиаперевозчиками самостоятельно, а также с привлечением механизма экстренного вывоза туристов за счет средств ассоциации "Турпомощь" было вывезено 2709 человек", — указывается в совместном сообщении двух ведомств.

Туристов отвезли в Новокузнецк, Кемерово, Барнаул, Томск, Читу, Казань, Уфу, Челябинск, Самару, Хабаровск, Красноярск и Москву, сообщает ТАСС.

Российские туристы не смогли покинуть остров Хайнань после того, как базирующаяся в Иркутске авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в китайские города Санья и Хайкоу из-за долгов туроператора "Жемчужная река". 12 декабря туроператор был исключен из федерального реестра туроператоров, поскольку с 8 декабря не исполнял своих обязательств перед туристами по договорам. После вмешательства российских властей клиенты "Жемчужной реки" все-таки вернулись домой.