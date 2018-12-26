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Рейтинги Роскачества 36 минут назад
Ловись, рыбка! Роскачество - о новогоднем фишинге и сетевых лохотронах
Выигрыши — деньги, iPad, iPhone, путешествия, бытовую технику — предлагают многочисленные лотереи и розыгрыши в Интернете. Какие из этих розыгрышей настоящие и какие скрытые опасности прячутся среди роскошных призов? Как не попасть на удочку мошенников, если очень хочется получить заветный приз, узнало Роскачество. Ему помогли эксперты по кибербезопасности из Group-IB.
При этом в новогодние праздники мошенники проявляют небывалую активность. Под видом праздничного розыгрыша они крадут деньги или данные банковских карт пользователей или под видом розыгрышей реализуют контрафактные товары. С помощью web-фишинга злоумышленникам в 2018 году удалось похитить 251 миллион рублей. Мошенничество на интернет-продажах остается одним из реальных способов заработка злоумышленников.
При этом стало больше фейковых сайтов банков, интернет-магазинов, платежных систем, телеком-операторов. При этом посетителями таких сайтов ежемесячно становятся около 200 тысяч человек. Накануне "черной пятницы" было обнаружено было только 400 клонов-сайтов, копирующих AliExpress. Создатели фейковых сайтов также маскируются под государственные онлайн-сервисы, обещая при этом выигрыши до 200 тысяч рублей.
Фальшивые сайты используют проработанную механику: требуют заполнения анкеты, прохождение опроса или новогодней викторины, а затем схема заканчивается закрепительным платежом или полным вводом банковской карты. Каждая из операций требует от посетителя денежного взноса от 350 до 1700 рублей.
Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовил ряд советов тем, кто попал на сайт, где проводится конкурс.
Первое. Внимательно изучите условия. Не забывайте, что загруженные вами фото и видео потенциально могут быть использованы в целях маркетинга и рекламы, а ваши личные данные могут попасть в руки третьих лиц.
В случае, если выигрышем становится путешествие, обязательно уточните, покрывает ли приз все расходы, не придется ли за что-то доплачивать. Всегда оценивайте значимость выигрыша. Возможен вариант, при котором ваши траты будут в разы больше выигрыша, и это тоже своего рода лохотрон, подчеркивают в Роскачестве. В качестве выигрыша может быть бесплатное проживание, но отсутствие авиарейсов к месту выигранного отдыха. В этому случае для того, чтобы добраться до места отдыха, победителю приходится платить весьма внушительные суммы.
Иногда приз и вообще не доходит до победителя. А организаторы исчезают и не выходят на связь с "победителем". Тут и обращение в полицию с заявлением на мошенников не помогает.
Еще один совет: откажитесь от получения рекламы, где это возможно. Вероятность выигрыша при внесении вашего email-адреса небольшая, а после конкурса стоит готовиться к большому количеству рекламы. Готовы ли получать спам на свою почту?
Все рекламные акции должны соответствовать законам о защите прав потребителей и конфиденциальности, подчеркивают эксперты Роскачества. Перед участием в конкурсе убедитесь в его законности. Запрет организации и проведения азартных игр и лотерей с использованием сети Интернет и иных средств связи содержится в статье 15.1 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации", а также в пункте 3 статьи 5 федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Правильно оцените свои шансы. Стоимость и сложность проведения онлайн-соревнований уменьшились с ростом соцсетей Instagram, "ВКонтакте" и Facebook. В конкурсах проводящих рекламные акции крупных компании принимает участие все больше людей. И это снижает вероятность вашего выигрыша. Больше может повезти в конкурсах небольших компаний: например, от онлайн-магазина в Instagram, у которого всего несколько сотен или тысяч подписчиков, выиграть приз будет намного проще, потому что участников в разы меньше.
Конкурсы со случайным определением победителей с помощью компьютерного генератора чисел сразу же набирают большую аудиторию участников. Конкурсы в соцсетях лайки, подписываются на спонсоров конкурса и размещают рекламные посты на своих страницах набирают популярность. Это технология giveaway: организатор конкурса собирает группу спонсоров из интернет-магазинов, блогеров, представителей сетевого маркетинга и всех желающих, которые вскладчину оплачивают пост у звезды. Организатор также покупает приз или предоставляет денежный призовой фонд.
Затем проводится конкурс у звезды в Instagram. Выигрыш: люди получают призы, звезды – заработок, а спонсоры – прирост количества подписчиков. Потери участника такого мероприятия только в том, что его лента будет заполнена новостями, на которые он подписался ради конкурса. После розыгрыша вам придется поочередно отписываться от всех многочисленных спонсоров мероприятия, если их новости вас не заинтересовали.
Роскачество вместе с экспертами по кибербезопасности из Group-IB составили краткий список рекомендаций для пользователей Сети. Убедитесь, что вы попали не на фишинговый сайт. В первую очередь, надо обратить внимание на адресную строку в браузере и ее содержимое: если в названии сайта содержатся тире или несколько точек (ali-express, *con.su.club), то лучше покинуть сайт. При этом проверять адресную строку нужно при каждом переходе на новую страницу.
Не доверяйте плохо работающим сайтам: даже в случае пика нагрузки официальный сайт должен работать корректно. Если вам не нужен снам, то откажитесь от получения рекламы, где это возможно. Не переходите по ссылкам в публикациях по скидкам.
Убедитесь в законности конкурса, в котором вы планируете принять участие.
Изучите внимательно все условия конкурса. Особое внимание обратите на раздел о персональных данных и гарантии их сохранности. Получите максимум информации о призе и его доставке. Если доставка приза осуществляется за ваш счет, то вполне вероятно, что вы общаетесь с мошенниками, которые пытаются поймать рыку в мутной воде.
Призыв Юлиуса Фучика из "Репортажа с петлей на шее" вполне подходит и к участию в интернет-викторинах и конкурсах: будьте бдительны! И не ведитесь на заманчивые призы. Это может быть и разводкой.
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