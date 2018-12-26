Сергей Прядкин: клубы сыграли в Крыму без согласования с РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин сообщил, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" приняли участие в Кубке Крыма по футболу в 2017 году без согласования с РФС. Именно такой ответ получит ФИФА, заинтересовавшаяся выступлением российских команд на крымском турнире.

"Все решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения. Есть ли опасность санкций? Свяжемся и все узнаем", – приводит слова Прядкина Чемпионат.com.

Напомним, что ФИФА расследует участие российских клубов в Кубке Крыма. Если будет выяснено, что они выступали там с согласования РФС, организация наложит санкции на Российский футбольный союз.