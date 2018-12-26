Экс-тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Оренбург"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера может оказаться на аналогичной должности в "Оренбурге". Если это назначение произойдет, итальянский специалист станет получать один миллион евро в год.

Как сообщает Чемпионат.com, появление Карреры в оренбургском клубе станет возможным в случае прихода туда агентов Марко Трабукки и Тимура Гурцкая, которым будет предложено отвечать за трансферы. В настоящий момент ведутся переговоры.

Напомним, что "Оренбург" возглавляет Владимир Федотов. Команда под его руководством идет десятой в турнирной таблице чемпионата России по футболу.