Биатлонист Слепов победил в спринте на "Ижевской винтовке"

В Ижевске на третьем этапе Кубка России по биатлону завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу в ней одержал неоднократный чемпион Европы Алексей Слепов, пройдя дистанцию за 27 минут 38,8 секунды. Вторым оказался Павел Магазеев (+13,3). Чемпион мира Максим Цветков показал третий результат (+13,7).

Напомним, что "Ижевская винтовка" является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Ранее в Ижевске состоялась индивидуальная гонка у женщин на 15 километров. Победу в ней одержала Наталья Гербулова.