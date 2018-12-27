Пожар в бизнес-парке на Луженецкой набережной потушен

Пожар в столичном бизнес-парке "Союз" полностью потушен. Горело здание, расположенное по адресу адресу Лужнецкая набережная, 2/4, строение 37. В нем располагались квесты, передает ТАСС.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.