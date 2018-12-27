Стань частью экипажа настоящего танка Победы: в Новый год - на Т-34

Фильм Алексея Сидорова "Т-34" о подвиге советских танкистов в годы Великой Отечественной войны выходит в российский прокат. С сегодняшнего дня картину можно посмотреть в кинотеатрах IMAX на экранах высотой с пятиэтажный дом и уникальным звуком. Это делает зрителя частью экипажа настоящего танка Победы. В широкий прокат "Т-34" выйдет 1 января.

Спецэффекты "Т-34" будут изучать на мастер-классах в киношколах, и трюк с замороженным временем будет главной темой этих занятий. Режиссёра Алексея Сидорова, оператора-постановщика Михаила Милашина и супервайзера по визуальным эффектам Алексея Гусева интересовало, как поведёт себя настоящий снаряд в столкновении с настоящей бронёй в обстановке реального боя, когда обстановка меняется столь стремительно, что вашим главным оружием становится уже не танк, а то самое шестое чувство, нейроны в вашем мозгу, что реагируют вообще со скоростью света.

"Т-34" пока демонстрируется только в кинотеатрах IMAX — в России их всего полсотни, а картина — лишь шестая в нашей истории, из тех, что были приняты к показу в этом сверхзрелищном формате, на экранах высотой с пятиэтажный дом и уникальным звуком. Вслед за "Салютом-7" "Т-34" делает зрителя частью экипажа настоящего танка Победы.

Есть такой голливудский фильм "Ярость". Консультант этого фильма работал и на "Т-34". Так вот, для "Ярости", которую тоже снимал русский оператор Васьянов, кабину танка "Шерман" отсканировали, увеличили модель на треть, отпечатали на 3D-принтере, распилили на куски и снимали декорацию с любого угла. "Т-34" — впервые в истории снят в настоящем танке.

"Для того, чтобы туда сесть, нужно, конечно же, пройти какой-то курс подготовки, потому что, если башня начинает крутиться, тебе нужно переставлять ноги, или их просто скосит", — рассказал о съемках исполнитель главной роли актер Александр Петров.

"Т-34" — приключенческий экшн о чуде и удаче на войне, о плане, над дерзостью которого посмеялся бы самый отчаянный сорвиголова.

"Настроение фильма, оно - не траурное, оно — позитивное, жизнеутверждающее. Оно, я бы сказал, победное. Поэтому, я думаю, что зритель, который сочтет нужным пойти, он не разочаруется", — поделился замыслом режиссер и сценарист фильма "Т-34" Алексей Сидоров.

И ещё это кино о том, что давало силы бороться и побеждать. О любви.

"Чувства эти дают большую мотивацию на преодоление. И вообще, мне кажется, что "Т-34" — кино во имя преодоления, кино про дружбу, кино про любовь. И в связи с этим дарит большую веру", — говорит актриса Ирина Старшенбаум.

"Т-34" выходит в широкий прокат в первые часы Нового года.