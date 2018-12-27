Олег Романцев назвал наступаюший год Свиньи спартаковским

Самый титулованный тренер в истории московского "Спартака" Олег Романцев назвал год Свиньи спартаковским. По мнению экс-наставника красно-белых, 2019 год должен стать удачным для столичного клуба.

На встрече ветеранов московской команды, которая состоялась в академии "Спартака", Олег Романцев заявил, что он верит в тренерский штаб Олега Кононова. "Лично я планирую посетить все домашние матчи! К тому же наступающий 2019-й, как известно, год Свиньи. Наш год!", – приводит слова Романцева РИА Новости.

Напомним, что "Спартак" в нынешнем чемпионате России занимает четвертое место, набрав 28 очков после 17 игр.