Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

В Интернете обсуждают поступок главы Иркутской области: Сергей Левченко во время охоты убил медведя, который мирно спал в берлоге и не думал оказывать сопротивление. Насколько это этично и законно?

Это подробно отснятая видеоистория о том, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко в компании опытных охотников и своего сына сначала подбираются к заранее подготовленной берлоге, где спит хозяин тайги, а затем охотники, обступив место зимовки хищника, держат наготове оружие, а Сергей Левченко стреляет практически в упор. Шансов выбраться и выжить у животного нет. А совершить промах из карабина в такой ситуации сложно даже неопытному стрелку.

- Вон голова, бей по голове!

Эти новые кадры все той же поездки губернатора опубликованы совсем недавно. Но впервые о состоявшейся охоте зрителям и пользователям соцсетей стало известно еще в сентябре. Тогда видео появилось в общем доступе и за это время набрало сотни тысяч просмотров и гневных комментариев.

- Убить спящего медведя — это отвратительно! Это настоящий живодер!

"Я этих сюжетов не видел ни разу и не буду смотреть, потому что знаю, что все было законно. Это было дважды проверено Следственным комитетом и было признано законным, а все остальные домыслы я уже комментировать не буду", — заявляет губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Представители губернатора выдвинули свою версию произошедшего: кадры сделаны два года назад поздней осенью на арендованных одним из участников охоты угодьях. Их владелец заявил, что отстрел вели по лицензии и вообще это был медведь-шатун, на которого жаловались местные жители, а в берлогу его загнали обученные лайки.

Добыча медведя на берлоге — исконно русский и один из самых древних видов охоты. Но вот уже семь лет в России он под запретом. Охота, жертвами которой становились ежегодно тысячи особей бурого медведя, фактически была убийством беззащитных зверей.