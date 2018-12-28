Скончался известный израильский писатель Амос Оз

Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет.

Как передает РИА Новости, об этой печальной новости сообщил официальный представитель министерства иностранных дел еврейского государства Эммануэль Нахшон.

Оз, чьи книги были изданы на 38 языках в 36 странах мира, в том числе и в России, считался одним из наиболее вероятных кандидатов на Нобелевскую премию в области литературы. Его роман "Мой Михаэль" (1968) включён Международной ассоциацией издателей в список 100 лучших романов XX века.

В составе танковых войск воевал во время Шестидневной войны 1967 года и в войне Судного дня 1973 года.

В послевоенное время писатель активно участвовал в общественно-политической жизни Израиля, призывая к прекращению оккупации и мирному урегулированию с палестинцами.

По сообщению израильской газеты "Гаарец", прозаик умер от онкологического заболевания.