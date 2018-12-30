Баскетболисты ЦСКА добились очередной победы в Единой лиге ВТБ

В Таллине завершилась игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между эстонским "Калевом" и московским ЦСКА. Армейские баскетболисты одержали победу в гостях со счетом 85:80 (19:20, 28:20, 23:17, 15:23). Она стала для красно-синих 11-й подряд со старта турнира.

Самым результативным в составе ЦСКА оказался Серхио Родригес, набравший 26 баллов. У проигравших больше всех очков принес своей команде Чавон Льюис – 16.

ЦСКА не знает поражений со старта чемпионата и возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. "Калев" находится на седьмом месте, одержав пять побед после 12 матчей.