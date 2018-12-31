Взрыв газа в Магнитогорске: двое человек погибли, людей достают из-под завалов

Взрыв бытового газа в Магнитогорске привел к обрушению подъезда. Двое человек погибли, еще 10 человек извлечены из-под завалов живыми.

Повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. Точное число пострадавших устанавливается. Ведется разбор завалов. На месте происшествия работают все экстренные службы города.

По словам одной из местных жительниц, после взрыва чувствовался сильный запах газа.

Жильцы рассказывают, что по балконам перелезали в соседние подъезды. Те, кто не мог покинуть место происшествия самостоятельно, ждали спасателей возле окон.