Выживший при взрыве дома в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад

Мальчик Ваня Фокин, выживший после взрыва дома в Магнитогорске, пошел в детский сад. Его мама рассказала, что ребенку еще предстоит курс реабилитации, но сложностей с посещением садика у него нет.

Как передает "Москва 24", сейчас ребенок ведет себя обычным для его возраста образом – бегает и играет.

"Ходим в садик с 1 сентября, – отметила мама Вани. – Проходим курсы реабилитации. Скоро будет еще один курс".

Ване было 10 месяцев, когда в его доме случился взрыв. Ребенка нашли при разборе завалов. В сильный мороз он провел под обломками дома 36 часов, получил серьезное обморожение и сотрясение мозга. Его отправили на лечение в Москву. Мальчику грозила инвалидность, но столичные врачи сотворили чудо, и сейчас ребенок здоров.

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске случился 31 декабря 2018 года. В результате обрушился один из подъездов многоэтажки.