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Взрыв газа в Магнитогорске 1 час назад

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1 января 201907:00 Кирилл Солодков

Число погибших в Магнитогорске возросло до 7

По последним данным, число жертв взрыва в жилом доме в Магнитогорске возросло до семи, судьба более 30 жителей остается неизвестной. Спасатели разбирают завалы, задействованы более 500 человек и 125 единиц техники. Работать вручную пока опасно из-за риска обрушений.

Разбор завалов не прекращается ни на минуту. Специальный манипулятор извлекает из груды бетона крупные куски арматуры и кровли. Работать вручную до сих пор опасно.

Огромный бетонный пролет словно завис в воздухе, от падения его удерживают только несколько высотных кранов. Задача спасателей почти ювелирная — аккуратно демонтировать панельные плиты, не повредив каркас здания. Министр по чрезвычайным ситуациям России Евгений Зиничев поясняет: "Вот эта стена, отдельно стоящая, и вот это самое опасное — отдельный пролет, он нависает. Может показаться, что мы не торопимся, но на самом деле работаем просто с осторожностью. Только так, иначе может произойти еще большое несчастье — с нашими спасателями".

Только после этого к работе вручную смогут приступить сотни спасателей столичных и уральских поисковых отрядов. В операции принимают участие 575 человек и 120 единиц техники. Все необходимое оборудование на месте и активно используется. По предварительным оценкам, на окончательный разбор завалов может уйти не меньше двух суток.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказывает: "Мы подготовили 300 мест для размещения, люди об этом знают, но только одна семьи приняла предложение, все оcтальные находятся у родственников".

Всем необходимым пострадавших обеспечивают местные власти, недостатка в средствах и медикаментах нет. В администрации области просят не поддаваться на провокации мошенников, которые уже объявляют сборы денежных средств и призывают жителей Магнитогорска сдавать кровь для раненых. Координатор донорского движения Магнитогорска Алексей Шотов заверил, что станция начнет работу в обычном режиме, никаких экстренных заявок из медучреждений не поступало.

Весь день жители Магнитогорска несли теплые вещи на пункты временного размещения и отказались от праздничных салютов в новогоднюю ночь. К разрушенному подъезду люди приносят цветы и детские игрушки.

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