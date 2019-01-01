МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что стена седьмого подъезда теряет устойчивость. Продолжать работу в таких условиях не представляется возможным. По предложению специалистов Минстроя России демонтаж начнется с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции.

"Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации", — подчеркнул Зиничев.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Для этого было принято расширить на 40 метров территорию оцепления.

Взрыв бытового газа произошел рано утром 31 декабря. По последним данным, удалось установить местонахождение 84 жильцов. Семь человек погибли, пять спасены. 37 человек числятся пропавшими без вести.