Обещал - сделал: Путин подарил мальчику из Магнитогорска ноутбук

Президент России Владимир Путин подарил 13-мальчику, которого извлекли из-под завалов в Магнитогорске, ноутбук, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Накануне президент, посещая магнитогорскую больницу, пообещал мальчику подарок.

Дубровский уверен, что подарок пригодится подростку для учебы.

Утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд десятиэтажного жилого дома. Следко РФ в качестве основной версии трагедии называет взрыв бытового газа. Погибли 7 человек, известно, что еще один погибший погребен под завалами. Судьба более чем 30 человек пока неизвестна, передает ТАСС.