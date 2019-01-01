Отметили: за новогоднюю ночь в Сирии 2 убиты, 85 ранены

В новогоднюю ночь в Сирии два человека погибли, более 85 получили ранения. Причина тому – беспорядочные выстрели и использование пиротехники в ходе бурного празднования.

В Латакии погиб 14-летний подросток, ему в грудь попала шальная пуля. В провинции Тартус застрелили мужчину, передает РИА Новости.

В то же время боевики продолжают обстреливать населенные пункты в провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Беженцы возвращаются в родные места. Восстанавливается инфраструктура страны.

Соломатин напомнил, что центр продолжает призывать командиров бандформирований отказаться от вооруженных провокаций и вернуться к мирному урегулированию на подконтрольных территориях.