В Магнитогорске найдены 14 погибших: в том числе ребенок

В Магнитогорске под обломками дома найдены тела еще нескольких погибших, рассказали "Интерфаксу" в управлении МЧС.

"Это женщины и мужчины, ребенок", - сказали в пресс-службе. Число погибших достигло 14.

Жители города собрали для жильцов разрушенного подъезда дома N164 по проспекту Карла Маркса гуманитарную помощь в количестве, перекрывающем их потребности. Власти города поблагодарили магнитогорцев за помощь на официальном сайте.

"Одежды, продуктов питания и медикаментов для граждан собрано достаточно", — сказано в сообщении.

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий провел литию по погибшим утром 31 декабря при взрыве газа. Пока неизвестно местонахождение около 30 человек.