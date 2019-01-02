Жертвы Магнитогорска: уже 21 человек найден в завалах

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21, сообщает МЧС России. Среди погибших — двое детей.

"Обнаружены 20-й и 21-й погибший. Это мужчины", — сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 31 декабря в результате взрыва газа в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Шестеро выживших находятся в больнице. 10-месячный мальчик доставлен в Москву, его состояние удалось стабилизировать.

Из-под завалов удалось извлечь тела 21 погибшего, тела 14 человек уже опознаны. Неизвестной остается судьба 20 человек.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью людей в Магнитогорске, сообщила пресс-служба лидера Казахстана. В телеграмме Назарбаев передает сочувствия родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.