Проверки газового оборудования в рухнувшем доме проходили с нарушениями

2 января в Челябинской области — день траура. По последним данным, в списке погибших — 24 человека. Большинство из них уже опознаны. Еще 17 человек сейчас числятся пропавшими без вести. Работы на месте ЧП не прекращаются ни на минуту, при том что спасателям зачастую приходится разбирать завалы вручную — из-за угрозы новых обрушений.

В ту самую ночь Евгений Юрченко, он жил на последнем этаже разрушенного подъезда, не спал. Тревожное предчувствие буквально выгнало из дома ни свет ни заря. Собирался уехать на Новый год к родителям. Именно это, как выяснилось позже, и спасло его от гибели.

"Когда дошел до гаража, я услышал такой взрыв, что даже вибрация по земле пошла. Я голову поднял наверх — моей квартиры-то нет!" - вспоминает Евгений.

Семья Лактионовых также покинула дом буквально за несколько часов до трагедии. Родственники пригласили мать и троих дочерей встречать праздники у них, в соседнем городе. Дома оставался только отец, но и он незадолго до взрыва отправился на другую квартиру, чтобы покормить кота.

Возможные причины трагедии обсуждает весь город. Основная версия следствия — взрыв бытового газа. Слухи о том, что в квартире над аркой на втором этаже жила неблагополучная семья, не подтвердилась. Еще одна версия — о лжегазовиках, которые якобы побывали в квартирах незадолго до взрыва, — тоже проверяется.

На месте трагедии по-прежнему работают криминалисты и усиленная следственная группа. Стало известно, что проверки газового оборудования в доме проходили с нарушениями.

Общее число погибших — 21 человек, но, скорее всего, цифра не окончательная. Судьба еще 20 жильцов остается неизвестной.

В течение суток спасателям неоднократно приходилось прерывать работу — единственная уцелевшая стена подъезда могла обрушиться в любую минуту. Реальные риски для жизни спасателей остаются до сих пор. В ближайшее время конструкцию решено демонтировать.

В штабе МЧС работает круглосуточная столовая, где кормят и жильцов дома, и спасателей. На улице работает полевая кухня. Волонтеры разносят горячее питание. Жильцы других подъездов смогли ненадолго вернуться в свои квартиры, чтобы забрать ценные вещи, документы и, конечно, домашних питомцев, которых не успели забрать во время экстренной эвакуации.

К стихийному мемориалу у оцепления продолжают нести цветы, свечи и детские игрушки. "Мы все сплотились, весь Магнитогорск", — говорят люди. На месте ЧП прошла панихида по погибшим.