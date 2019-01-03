"Люди валяются обгорелые": пожар и взрывы в магнитогорской маршрутке попали на видео

В Магнитогорске дотла сгорела маршрутка. В огне погибли три человека. Очевидцы сняли произошедший инцидент на видео.

Маршрутка загорелась на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды вечером 2 января. Пожар сопровождался громкими хлопками, похожими на взрыв петард — не исключено, что именно их и перевозили в автомобиле.

В социальных сетях распространяется информация о том, что это была операция спецслужб по ликвидации террористов, перевозящих взрывчатое вещество — гексоген.

Местным управлением МВД эта версия не подтверждается: "Произошел хлопок в автомобиле "Газель". По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа."