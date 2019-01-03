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Взрыв газа в Магнитогорске 8 минут назад
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одной погибшей
Из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено тело еще одной жертвы трагедии. Таким образом, общее число погибших достигло 39 человек.
По сообщению пресс-службы МЧС России, спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Таким образом, на данный момент остается неизвестной судьба еще двух человек, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что почти все погибшие под завалами обрушившегося подъезда в Магнитогорске — 37 человек — опознаны родственниками.
В частности, среди погибших опознали целую семью граждан Таджикистана — женщину и трех несовершеннолетних детей. Глава семьи, также гражданин Таджикистана, после обрушения подъезда находится в реанимации в тяжелом состоянии, он переведен на искусственную вентиляцию легких. Его жена и трое детей числились пропавшими.
Обрушение одного из подъездов 10-этажного панельного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следствие в качестве приоритетной версии произошедшего рассматривает взрыв бытового газа, передает ТАСС.
Работы на месте обрушения будут идти до полного разбора завалов. По словам представителя главка МЧС России по Челябинской области, при больших трагедиях, подобных магнитогорской, возможны неточности в списках, и под завалами может оказаться больше людей, чем считали изначально. Именно поэтому работы будут идти до тех пор, пока спасатели не убедятся, что нашли всех.
К разбору завалов привлечены около 900 человек и более 200 единиц техники. Спасатели вынуждены работать с особой осторожностью: есть риск обвала уцелевших после взрыва, но потерявших устойчивость конструкций.
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