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Дело экс-министра финансов Подмосковья 18 минут назад
Беглый министр Кузнецов пересел в автозак
Бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого обвиняют в крупном мошенничестве и растрате, вернули в Россию. Вопрос о его экстрадиции из Франции решался пять лет, и вот наконец Кузнецова в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола доставили в Москву.
Всем прилетающим в Шереметьево в эти праздничные дни вручают памятные открытки. В зале прилета — десятки телекамер, но Алексей Кузнецов здесь не появится: прямо у самолёта его встречают полицейские и автозак. Многие следователи с трудом верили, что Франция экстрадирует в Россию бывшего чиновника. Еще несколько лет назад он свободно передвигался по Парижу и давал интервью.
Жизнь мигранта и бежавшего от российских правоохранительных орланов Кузнецова оказалась на чужбине нелегка. Судебные процессы по вопросам экстрадиции проводились неоднократно и регулярно, но несколько раз процесс специально затягивался — то в связи с отсутствием самого Кузнецова, то его защиты. На Родине экс-министра финансов обвиняют в мошенничестве, растрате и легализации денежных и имущества, полученных преступным путем.
В 2013 году масштабные уголовные дела стали расследовать уже не на региональном, а федеральном уровне. В Подмосковье у Кузнецова было слишком много покровителей, они и помогли ему в свое время покинуть Россию на частном самолете.
Свидетелями роскошной жизни в России Кузнецова и его гражданской супруги Жанны Буллах на бюджетные деньги стали жители дачных участков вблизи Рублево-Успенского шоссе. Для своего замка в стиле Версаль чета Кузнецовых сносила соседние дома и выселяла местных жителей, а в это время обманутые компанией Кузнецова дольщики ждали новых квартир.
Уголовных эпизодов очень много: около 20 только досказанных в рамках расследования в отношении лишь Кузнецова. Не отстает и Жанна Буллах — это и выводы миллиардов бюджетных средств, и программа обновления парка подвижного состава общественного транспорта. Автобусы, стоившие 8 миллионов, покупали, судя по документам, за суммы в разы большие. Эту же схему использовали при замене старых лифтов в Московской области. Занимались и возведением торговых центров за бюджетные средства, выдавали своим знакомым самые выгодные участки, даже если под ними расположены секретные объекты.
Но даже после экстрадиции самого Кузнецова эта криминальная сага не заканчивается. Заочно осуждена в России его гражданская супруга Жанна, в отношении нее больше десятка уголовных дел и расследований о выводе миллиардов рублей. Правда, она хорошо обосновалась в США, стала гражданкой и светской львицей. Жанна сменила белорусскую фамилию Буллах на созвучную фамилии известной американской актрисы Сандры Буллок, открыла галерею искусств и даже наняла для смены имиджа пиарщика — того самого, который работал на Энди Уорхолла. До эмиграции в США ей удалось удачно выдать дочь замуж за сына американского сенатора. Судя по всему, подготавливали почву. Свадьбу сыграли в России в исторической усадьбе Архангельское, которую специально закрыли на время мероприятия. Угощали гостей дорогостоящими блюдами от специально приглашенного шеф-повара.
Судя по всему, в случае Кузнецова примета "Как встретишь Новый год, так его и проведешь" не подействует — в ближайшее время его уголовное дело Следственный комитет намерен передать в суд . А дальше, если будет обвинительный приговор, он проведет несколько лет в местах лишения свободы.
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