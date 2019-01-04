Все жертвы магнитогорской трагедии опознаны

Первый заместитель министра МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тела всех 39 погибших при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны.

Как сообщалось, ранним утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня в круглосуточном режиме, напоминает ТАСС.

В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе, двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе операции при разборе завала.