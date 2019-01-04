"СКА-Нефтяник" завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

Хабаровский "СКА-Нефтяник" в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом разгромил московское "Динамо" со счетом 10:2 и стал обладателем почетного трофея в третий раз. Хабаровские хоккеисты являются рекордсменами по числу побед в Суперкубке страны.

У победителей сразу три игрока оформили по дублю. Два забитых мяча оказались на счету Максима Ишкельдина, Артема Бондаренко и Александра Антипова. Также за "СКА-Нефтяник" по разу отличились Янис Бефус, Эрик Петтерссон, Александр Ким и Алан Джусоев. У москвичей авторами голов стали Дмитрий Барбаков и Роман Дарковский.

Данный розыгрыш Суперкубка России оказался седьмым в истории отечественного хоккея с мячом. "СКА-Нефтяник" завоевал трофей в 2015, 2017 и 2019 годах. По две победы имеют на своем счету московское "Динамо" и красноярский "Енисей".