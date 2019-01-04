Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры.

Обсуждалось развитие ситуации в Сирии, с учетом заявленного США намерения о выводе войск из этой страны.

Путин и Нетаньяху подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление координации по военным и дипломатическим каналам.

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагедией в Магнитогорске.