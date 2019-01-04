Трагедия в Магнитогорске: режим ЧС в Челябинской области снят

На территории Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске 31 декабря. На территории самого города режим ЧС сохраняется, сообщила пресс-служба главы региона Бориса Дубровского.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что на фрагментах конструкций, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, не найдено следов взрывчатых веществ или их компонентов. Однако, добавила она, следствие продолжает отрабатывать все версии произошедшего взрыва.

Накануне МЧС завершило поисково-спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 погибших. Сегодня в Магнитогорске проходят первые похороны.

Обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло ранним утром 31 декабря. Поисково-спасательная операция проводилась в течение четырех дней в круглосуточном режиме.

Список с именами всех 39 погибших при обрушении опубликован на официальном сайте администрации Магнитогорска. Среди погибших — шесть несовершеннолетних детей.