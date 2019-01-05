В беспорядках на границе сектора Газа участвовали 10 тысяч палестинцев

В пятницу, 4 января, порядка 10 тысяч палестинцев приняли участие в массовых беспорядках на границе с сектором Газа. Такие данные сообщают представители пресс-службы Армии обороны Израиля.

Как уточняется, демонстранты метали бутылки с зажигательной смесью и камни, поджигали покрышки. Также были попытки прорыва заграждений, передает РИА Новости.

Никто из военных не пострадал. Армейские подразделения вынуждены были использовать средства для разгона толпы.