"Новая деспотия": никто не знает, что написано в украинском томосе

В канонической Украинской православной церкви опасаются, что автокефалия не принесет стране ничего, кроме беды и разделения.

По мнению главы пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, "для современного демократического государства — это нонсенс, преступление, которое свидетельствует о грубом вмешательстве политики в жизнь церкви". "Такая вот новая деспотия", — сказал Анисимов в субботу "Интерфаксу".

Он также рассказал, что сейчас все спрашивают, а что собственно написано в томосе, однако, как выясняется, этого никто не знает. Пока лишь звучат обещания: привезем, прочтем и выставим для поклонения в Софии Киевской, а потом проедем с этим томосом по стране.

"Никто не знает, что там написано, а поклоняться уже готовы", — заключил руководитель пресс-службы. Анисимов также опасается очередного усиления давления со стороны властей и боевиков. Церковь, по его словам, вступает во времена испытаний, а томос лишь посеет новые семена раздора в стране.

Архиепископ Украинской православной церкви Климент полагает, что Константинопольский патриарх Варфоломей теперь сам стал церковным раскольником.

"В связи с тем, что Константинопольский патриарх сегодня служил молебен с раскольниками, как говорят апостольские правила, он сам стал одним из членов церковного раскола", — приводит слова архиепископа РИА Новости.

По словам Климента, по сути ни о какой автокефалии речь не идет, поскольку все важные церковные решения на Украине должны будут согласовываться с Константинополем.

Ранее сегодня Константинопольский патриарх Варфоломей в присутствии Петра Порошенко подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.