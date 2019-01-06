Трагедия в Магнитогорске: два подъезда пострадавшего дома снесут

В Магнитогорске снесут два подъезда дома, который пострадал от взрыва бытового газа. Эксперты утверждают, что эти части здания невозможно восстановить, передает телеканал "Россия 24".

В настоящий момент уже началась подготовка к демонтажу. Еще два подъезда будут временно расселены. Жильцы, чьи квартиры уцелели, в течение нескольких дней смогут забрать свои вещи из дома. Без жилья остались более 400 человек. Решается вопрос о выделении им 104 квартир. На выплаты семьям погибших и пострадавшим из резервного фонда правительства выделят около 65 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В результате трагедии погибли 39 человек.