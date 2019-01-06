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6 января 201911:31

Контр-адмирал Кевин Суини покинул Пентагон

В США ушел в отставку глава аппарата Министерства обороны — отставной контр-адмирал Кевин Суини, занимавший этот пост с января 2017 года. Согласно заявлению Суини, после двух лет в Пентагоне он решил, что пора вернуться в частный сектор.

Контр-адмирал был главой аппарата при прежнем министре обороны США Джеймсе Мэттисе — он покинул пост главы Пентагона в конце минувшего года. Обязанности министра обороны сейчас исполняет первый зам Мэттиса Патрик Шэнахан.

Мэттис, известный под прозвищем "Бешеный пес", объявил о своей отставке вскоре после решения президента США Дональда Трампа о выводе американских военных из Сирии. Всего в 2018 году администрацию Трампа покинули 26 высокопоставленных сотрудников.

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