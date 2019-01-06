Хет-трик Кемппайнена помог "Салавату" разгромить "Амур"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал с матча в Уфе, где "Салават Юлаев" принимал "Амур" из Хабаровска. Хозяева добились крупной победы со счетом 6:1.

Главными героями встречи стали финские легионера "Салавата". Йоонас Кемппайнен забросил три шайбы, на счету Теему Хартикайнена гол и две результативных передачи. Также по шайбе забросили Линус Умарк и Александр Кадейкин. Единственный гол в составе гостей на счету Александра Кузнецова.

"Салават Юлаев" набрал 52 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. У "Амура" 31 очко и 12 место также на Востоке.