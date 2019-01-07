Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

10-месячный мальчик Ваня, найденный под завалами дома в Магнитогорске через 30 часов после обрушения части здания, пришел в себя.

"Активно реагирует, общается с мамой", — рассказала ТАСС министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

На момент эвакуации пострадавшего в Москву 1 января врачи диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек, переохлаждение и обезвоживание.

В настоящее время мальчик проходит лечение в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачи надеются, что им удастся спасти обмороженную ногу ребенка. Функция почек уже практически восстановилась, а повреждений мозга малышу удалось избежать.

Обрушение перекрытий жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Жертвами происшествия стали 39 человек.