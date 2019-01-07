Порошенко и Епифаний дали всем посмотреть томос об автокефалии

В Софийском соборе в Киеве на обозрение выставили пергамент с текстом томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает ТАСС. Томос был подписан патриархом Константинопольским Варфоломеем 5 января.

На праздничную службу пришло все политическое руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко, службу вел глава новой церковной структуры Епифаний.

Порошенко и Епифаний вместе развернули свиток и закрепили его на держателе, установленном перед алтарем. Документ после службы переместят в Трапезный храм Софии Киевской, там его смогут увидеть все желающие.