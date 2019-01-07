Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

Въехал в топ отечественного проката — историческая лента Алексея Сидорова "Т-34" начинает новую неделю в статусе абсолютного хита российских кинотеатров, даже тех, что в буквальном смысле "на вершине горы".

Такого массового Рождества на курортах Красной поляны еще не было. У сотен тысяч любителей спорта — ни минуты покоя. Утром — зарядка, днем — катание в горах, вечером — концерты и кино.

Настоящий праздник — у тех, кто успел купить билеты на музыкальный фестиваль в Роза Хуторе или в кино на "Т-34". В зале нет ни одного свободного кресла.

Посмотреть захватывающий фильм, о котором говорят все, в самом высокогорном кинотеатре России для многих – удовольствие, сравнимое со спуском с самого крутого склона.

В российских кинотеатрах фильм заработал уже больше миллиарда рублей и стал первой российской картиной, которая собрала такую громадную кассу всего за шесть дней проката, Четыре миллиона зрителей уже посмотрели это кино о настоящих героях, которые сражаются за свою жизнь, любовь и Родину.

"Т-342 идет напролом и не собирается останавливаться. Стать свидетелями рождения кинолегенды можно во всех кинотеатрах страны.