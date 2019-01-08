Вратарь "Тампы" Василевский заменит Прайса на Матче звезд НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский станет участником Матча звезд НХЛ, который состоится 26 января 2019 года на домашней площадке "Сан-Хосе Шаркс". Он заменит голкипера "Монреаль Канадиенс" Кэри Прайса, который отказался от участия в "звездном уикенде" из-за травмы.

Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Таким образом, Василевский окажется вторым россиянином на Матче звезд НХЛ. Он присоединится к своему партнеру по "молниям" Никите Кучерову.

Напомним, что ранее от участия в мероприятии отказался капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Российский хоккеист объяснил свой отказ желанием залечить имеющиеся травмы.