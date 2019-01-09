В секторе Газы заявили об аресте 45 агентов Израиля

Силы МВД Палестины в секторе Газа задержали 45 палестинцев по обвинению в сотрудничестве с Израилем.

11 ноября израильский спецназ провел в анклаве операцию, главной целью которой, как сообщалось, был второй человек в боевом крыле ХАМАСа — Марван Иса. В результате рейда в районе города Хан-Юнис были убиты семеро боевиков, включая одного полевого командира. В перестрелке погиб подполковник израильского спецназа, еще один офицер был ранен, сообщает ТАСС.

В ответ на эту вылазку палестинские группировки в течение суток вели массированные залпы по Израилю. Армия обороны Израиля в свою очередь наносила ответные артиллерийские и авиационные удары по палестинским арабам. Этот раунд вооруженного противостояния остановило лишь вмешательство Египта.

Сейчас же в Палестинской автономии заявили, что нанесли "крупный удар по безопасности оккупационных служб и помешали ряду операций, которые Израиль намеревался провести в секторе Газа". Было распространено видео с признаниями нескольких задержанных.