НХЛ. Форвард "Питтсбурга" Малкин поучаствовал в разгроме "Флориды"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге местные "пингвины" встречались с "Флорида Пантерз". Хозяева льда разгромили гостей со счетом 5:1. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин один раз ассистировал своим партнерам по команде.

В составе победителей дубль оформил Брайан Раст. Еще по шайбе забросили Таннер Пирсон, Райли Шихэн и Сидни Кросби. В составе гостей единственный гол оказался на счету Аарона Экблада, которому ассистировал российский форвард "пантер" Евгений Дадонов.

"Питтсбург" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 54 очка после 43 матчей. "Флорида" идет 11-й с 41 баллом после 41 игры.

В других встречах дня "Бостон Брюинз" дома переиграл "Миннесота Уайлд" со счетом 4:0, "Каролина Харикейнз" в гостях была сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" – 4:3, а "Баффало Сэйбрз" на своем льду взяло верх над "Нью-Джерси Дэвилз" – 5:1.