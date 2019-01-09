Рекорд: "Т-34" заработал в прокате 1,5 миллиарда рублей

Картина Алексея Сидорова "Т-34" установила в прокате сразу несколько рекордов. Лучший старт среди отечественных картин и среди всех январских премьер. А главное — приключенческому экшну всего за шесть дней удалось стать рублевым миллиардером по сборам. Так быстро ни один российский фильм не выходил на эту планку. Общая выручка "Т-34" постепенно приближается к полутора миллиардам рублей, сообщает "Россия 24".

"Т-34" вышел на большие экраны 1 января. Звездный актерский состав, захватывающий сценарий и сложные спецэффекты. Для максимального приближения к реальности все внутренние сцены снимали только в настоящем танке. Лента уже претендует на звание главного кинособытия года. Зрители ходят посмотреть фильм не по одному разу.