Гонсало Игуаин дал согласие на переход в "Челси"

Аргентинский нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в текущее трансферное окно станет игроком лондонского "Челси". Форвард ведет переговоры с "синими" и уже дал согласие на переход представителям клуба из столицы Англии.

В "Милане" Игуаин выступает на правах аренды, а принадлежит туринскому "Ювентусу". Как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Marca, "россонери" не готовы продлевать арендное соглашение, в то время, как "Челси" выразил готовность заплатить за аргентинца требуемые 40 миллионов евро с годовым окладом в 8 миллионов евро.

В случае, если сделка будет совершена в ближайшее время, то состав лондонского клуба покинет испанский форвард Альваро Мората. В его услугах заинтересована испанская "Севилья".