Константинополь окончательно оформил томос об автокефалии "новой церкви" Украины

Всеми членами синода Константинопольского патриархата подписан томос об автокефалии "новой церкви" Украины, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, в настоящее время томос направлен в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, которые соберутся на Синод 9 января, после чего документ вернется в Киев​​​.

В РПЦ такую автокефалию назвали "пустышкой", а само подписание томоса — трагическим днем в истории вселенского православия.

Главой "Новой церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Новая "автокефальная церковь" образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине.

Каноническая Украинская православная церковь в этом мероприятии участия не принимала.

Юрисдикция "Новой церкви" ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или открывать приходы за границей. Также есть и ряд других ограничений, делающих новую структуру зависимой от Константинополя.