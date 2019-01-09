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9 января 201919:32

ПАСЕ хочет поделить российскую делегацию на шесть полов

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) порекомендовала Госдуме и Совфеду сформировать свою делегацию с учетом деления сенаторов и депутатов на шесть полов.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что рекомендации гласят, что даже если один парламентарий "является представителем такого отдельного как бы пола, он должен быть представлен в делегации".

Толстой отметил, что для российских парламентариев данная сфера не до конца изучена, и пообещал, что он и его коллеги "будем всячески изучать передовой европейский опыт".

Он также рассказал, что депутаты Государственной думы находятся в режиме постоянных консультаций с коллегами из ПАСЕ.

В свою очередь глава думского комитета по международным отношениям Леонид Слуцкий рассказал журналистам, что обе палаты отечественного парламента вместе с министерством иностранных дел РФ должны тщательно проанализировать – направлять или нет российскую делегацию в ПАСЕ.

В декабре 2018 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока нет оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, которая по его словам, стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства Устава Совета Европы и игнорируют принципы парламентаризма.

Он подчеркнул, что Россия не будет возвращаться в эту организацию и уж тем более ее финансировать.

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