"Все идет по плану": именем Летова назовут если не аэропорт, то самолет
Международный аэропорт имени Егора Летова. С сегодняшнего дня — на картах Google. Находится, правда, не в Омске. И вообще не в России, а в Харькове. По крайней мере, у американского картографического онлайн-сервиса такая версия. Хотя на официальном сайте авиаузла все почему-то по-старому. То есть без фамилии покойной рок-звезды. Это, конечно, юмор: система Google Maps открытая, внести правки мог кто угодно. Осталось только понять, с какой целью. То ли просто отметились фанаты "Гражданской обороны", которых на Украине хватает. То ли это украинская попытка потроллить фанатов российских, которые переименования "Омск-Центрального" в честь культового музыканта в рамках проекта "Великие имена России" добиться не смогли, как ни старались.
Большинство, в итоге, все-таки признали: сам легендарный панк от официоза был далек, поэтому инициативу вряд ли бы оценил. На том и успокоились, однако история-то не закончилась. Вернее, свернула в несколько иное русло. Заговорили вдруг о том, что присвоить имя Летова одному из своих лайнеров готов аж "Аэрофлот".
Главный российский пассажирский авиаперевозчик обладает одним из самых молодых парков в мире. В "Аэрофлоте" эксплуатируется 252 самолета, средний возраст которых — 4 года. Большинство из них носят имена наших великих соотечественников: художников, композиторов, летчиков, театральных и научных деятелей. Совсем недавно одному из самолетов было присвоено имя Дмитрия Хворостовского. И вот сейчас национальный перевозчик заявил о том, что не исключает возможности назвать один из бортов именем легенды российского музыкального андеграунда — Егора Летова.
"Вопрос об утверждении имен для присвоения воздушным судам рассматривается правлением авиакомпании только по запросу главы администрации президента РФ (замглавы администрации президента РФ), полномочного представителя президента, членов правительства. Егор Летов является ярким представителем отечественной культуры. "Аэрофлот" готов рассмотреть вопрос о присвоении самолету имени Егора Летова, если в авиакомпанию будет направлено соответствующее обращение от профильного министра", — заявили в авиакомпании.
Интересным и совершенно неожиданным для многих стало то, что инициатором запроса в "Аэрофлот" выступил известный поборник морали и нравственности, рьяный борец за защиту детей от так называемой "взрослой информации" Виталий Милонов. Милонов и андеграунд. Это, согласитесь, свежо.
"Поскольку такое большое количество людей подписалось за то, чтобы увековечить имя современного исполнителя Егора Летова, пускай даже не принадлежащего даже к классическому искусству, он не столько даже андеграунд, рокер — символ эпохи… Ну, почему бы не назвать? Sukhoi Superjet? Любой самолет! Назовите именем Егора Летова, ведь он достоин того... Поверьте, даже я, возвращаясь из Госдумы, беру гитару иногда. И "Все идет по плану" или что-нибудь хорошее себе для души исполняю", — признался думский депутат Виталий Милонов.
Родственники Летова в очередной раз уверяют: сам музыкант, был бы жив, инициативу назвать будь то аэропорт или самолет своим именем поднял бы на смех. Андеграунд Летова, как уверяет его брат, всегда был истинным андеграундом — направлением в современном искусстве, противопоставляющем массовой культуре, мейнстриму и официальному искусству. А именем таких деятелей аэропорты и самолеты не называют.
"Брат, в 1990-х специально переименовал свою группу таким образом, чтобы название коллектива нельзя было произносить в средствах массовой информации, печатать в газетах. Название группы сделал непечатным. Это как раз один из таких его ходов — уклониться от общения со СМИ", — отметил брат Егора Летова музыкант Сергей Летов.
И еще одна интересность. Возможно, именем Летова будет назван не только самолет главного авиаперевозчика страны. В конце ноября 2018 года, после того как имя музыканта не попало в окончательный шорт-лист кандидатов, именем которого назовут омский аэропорт, владелец частного аэродрома малой авиации обратился в регулирующий орган с просьбой содействовать в переименовании Поповки в аэродром Летова.
"Сейчас пока аэродром называется аэродром Поповка, посадочная площадка Поповка. Мы с Росавиацией уже разработали несколько вариантов, более-менее приемлемых для нас и для них. Дело в том, что просто так изменить называние — это составляет большую сложность. Скорее всего, будет приостановлена деятельность площадки Поповка и зарегистрирована новая площадка имени Летова. Мы в ближайшее время это сделаем, я себе вижу это примерно так, за месяц-полтора", — отмечает владелец аэродрома Поповка Александр Анисимов.
И пусть омский аэропорт все же не будет носить имя Егора Летова, почитатели его таланта уверены: главную победу они все же одержали. А значит – все идет по плану.
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