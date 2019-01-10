Правоохранители прокомментировали похороны криминального авторитета в Амурске

Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева сообщила, что руководитель районной полиции не присутствовал на похоронах криминального авторитета в Амурске, а дорожные инспекторы не позволяли участникам процессии перекрывать улицы.

В прокуратуре Амурска также сообщили, что прокурора города на похоронах тоже не было – в это время он находился в Хабаровске, передает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись прохождения похоронной процессии. Как утверждалось, в Амурске во время похорон криминального авторитета Юрия Зарубина в городе было перекрыто движение. При этом в комментариях к видеозаписи сообщалось, что гроб несли глава местного управления внутренних дел и прокурор города.

По факту распространения недостоверной информации назначена проверка. Вопрос о защите чести и достоинства правоохранителей будет рассматриваться в судебном порядке

Человек, распространивший видеозапись и комментарии к ней в социальных сетях, уже установлен. В ходе беседы в отделе полиции он не смог пояснить, почему это сделал.