Нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав не исключает своего возвращения в ЦСКА, где он провел семь лет. В настоящее время 34-летний Вагнер является игроком турецкого "Бешикташа".

Агент футболиста Эвандро Феррейра подтвердил в интервью газете "Спорт-Экспресс", что Вагнер хотел бы завершить карьеру в ЦСКА. Это было бы эффектным ходом. Если б бразилец был свободным агентом, то он смог бы вернуться в армейский коллектив. Но в настоящее время Вагнер связан контрактом с "Бешикташем", хотя и несчастлив в турецком клубе.

Вагнер Лав был игроком ЦСКА с 2014 по 2012 годы и в 2013 году. Он три раза выиграл чемпионат России (2005, 2006, 2012/13), шесть раз — Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), четырежды — Суперкубок России (2006, 2007, 2009, 2013), Кубок УЕФА-2004/05.