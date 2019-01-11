НХЛ. Ковальчук не помог "Лос-Анджелесу" обыграть "Оттаву"

Матчем в Лос-Анджелесе между местными "королями" и "Оттава Сенаторз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Кингз" на своей площадке уступил гостям со счетом 1:4. Российский форвард хозяев льда Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

В составе победителей дубль оформил Крис Тирни. Еще по шайбе забросили Бобби Райан и Кристиан Воланин. У проигравших единственный гол оказался на счету Кайла Клиффорда.

В другой встрече дня "Аризона Койотис" в овертайме обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:3.